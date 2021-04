Der Gottesdienst in der Kirche gehört für viele Menschen an Ostern fest dazu. Vor einem Jahr hatten zahlreiche Kirchgemeinden aufgrund der Coronalage auf Gottesdienste verzichtet beziehungsweise nur Online-Übertragungen angeboten. Diesmal soll es aber Präsenz-Gottesdienste geben, darunter auch im evangelischen Kirchenbezirk Annaberg mit seinen 50.000 Mitgliedern.

Ostern könne man auch zu Hause feiern, sagt Superintendent Olaf Richter. Aber der Gottesdienst habe zwei Funktionen. "Einerseits führen sie uns das ganze Ostergeschehen, was in der Bibel erzählt wird, vor Augen. Wir müssen uns diese Atmosphäre nicht selbst schaffen", so Richter. "Und was sehr wichtig ist: die Gemeinschaft. Dass nicht jeder für sich feiert, sondern wir zusammenkommen. Ich glaube, die Menschen brauchen in diesen Tagen Ermutigung."