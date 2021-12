Am Wochenende hatten Polizisten in der Lindenstraße in Annaberg-Buchholz eine illegale Party in einer Diskothek aufgelöst. Dabei ging eine Gruppe von etwa 25 Gästen während der Identitätsfeststellung auf die Beamten los. Ein 60-jähriger Polizist wurde durch Schläge und Tritte verletzt und in einem Krankenhaus ambulant behandelt. Laut Polizei wurden auch mehreren Flaschen in Richtung der Beamten und des Streifenwagens geworfen. Immer wieder kommt es bei Protesten gegen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zu Angriffen auf Polizeibeamte.