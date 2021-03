Am Montagmorgen haben etwa 300 Menschen den Zugang zum Landratsamt des Erzgebirgskreises in Annaberg-Buchholz blockiert. Zu dem Protest war vorher in sozialen Medien aufgerufen worden. Die Eltern und Kinder protestierten nach Reporterangaben lautstark gegen die verfügte Schließung der Schulen im Landkreis. Nach ihrer Auffassung sei die Entscheidung dazu zu kurzfristig gefallen. Viele ängstigen sich zudem, ihre Kinder könnten den Anschluss verlieren. Andere sehen das Recht auf Bildung untergraben.