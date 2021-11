Nach einer Morddrohung gegen Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat die Polizei Ermittlungen eingeleitet. Das teilte eine Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz auf Anfrage von MDR SACHSEN mit. Bei einem von der Polizei verhinderten Corona-"Spaziergang" in Zwönitz im Erzgebirge skandierten am Freitagabend einige Teilnehmer unter anderem "Kretschmer muss weg" und "Schießt ihn ab". Die Polizei habe durch einen Livestream in den sozialen Netzwerken davon erfahren und ermittle jetzt wegen Androhens einer Straftat, so die Sprecherin.