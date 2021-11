Das Feuer flackert mitten auf dem Marktplatz von Annaberg-Buchholz. Daneben lässt eine Frau im roten Kostüm zwei Fackeln an ihren Händen rotieren. Um sie stehen in einem dichten Kreis Hunderte Zuschauer. Fast niemand bei der Lichternacht trägt eine Maske. "Sie sind die einzigen, die hier Maske tragen. Ist ja witzig", sagt einer der Besucher zum Reporter von MDR exakt. Dabei liegt im Erzgebirgskreis die Sieben-Tage-Inzidenz am vergangenen Freitag bereits bei über 300.

An einer Scheibe des "Salon am Markt" hängt ein Plakat mit der Überschrift: "In diesem Laden gilt Artikel 1 Grundgesetz!" - deshalb sei jeder Mensch willkommen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK An einer Scheibe der Bar "Salon am Markt" hängt ein Plakat: "Egal ob (un)geimpft, (un)getestet, genesen, gesund, gechipt, männlich, weiblich, divers, groß, klein, dick oder dünn, Raucher, Nichtraucher, alt, jung, (un)sportlich, maskenbefreit oder was auch… Sie sind als Mensch willkommen!" Der Betreiber hält das für ein Gebot der Menschenwürde. "Also ich bin überzeugt, dass 90 Prozent unserer Gastronomen und Hotelbesitzer der gleichen Meinung sind", sagt Sven Müller. Die anderen Betreiber würden ein ähnliches Konzept fahren. "Das heißt also, dass die Kontrollen nicht so durchgeführt werden, wie es konform wäre."

Bar-Betreiber: "Es gibt keine Kontrollen"

"Wir haben für unser Team beschlossen, wir werden diese Auflage nicht erfüllen! Das ist unser Statement", erklärte Sven Müller bereits vor drei Wochen, als MDR exakt zum ersten Mal über die Einhaltung der Corona-Regeln in Annaberg-Buchholz berichtet hat. Es gebe kein schriftliches Dokument, dass die Bar dies zu tun habe und "dann müsste das ja auch ständig kontrolliert werden – und das passiert nicht!" Für die Gäste scheint das völlig in Ordnung: "Jeder hat die Verantwortung für sich selber zu tragen, und für die Gemeinschaft. Dass man halt mit Symptomen nicht unter Leute geht – dass man sich da einfach zurückzieht und sich ein bisschen selber kontrolliert." Aus Sicht dieser Frau sollte man den Leuten die Selbstverantwortung wieder zurückgeben.

Sven Müller ist Betreiber des "Salon am Markt" in Annaberg-Buchholz. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Ist das wirklich die Regel in der Stadt, die seit Wochen mit hohen Inzidenzen kämpft und eine sehr niedrige Impfquote hat? MDR exakt hat am Wochenende einen Test mit versteckter Kamera durchgeführt und dabei insgesamt acht gastronomische Betriebe besucht. Das Ergebnis: In sechs davon fand keinerlei Kontrolle von 3G-Nachweisen statt. Es gibt lediglich die Aufforderung, Zettel mit Kontaktdaten auszufüllen. Ob die Reporter geimpft sind, genesen oder einen aktuellen Test haben – Fehlanzeige.