In Aue-Bad Schlema haben am Sonnabend bis zu 1.000 Menschen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen in Sachsen und Deutschland protestiert. Wie die Polizei mitteilte, hatten sich am späten Nachmittag im Bereich des Marktplatzes von Aue rund 850 Menschen zu einer Versammlung eingefunden, die nur für 350 Teilnehmer angemeldet worden war. Aufgerufen hatte die Gruppe "Freie Sachsen", eine Partei unter dem Vorsitz des Rechtsextremisten Martin Kohlmann.