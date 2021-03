Freiwillige des THW sind in der Impfpriorisierung in Gruppe drei angesiedelt, können sich aktuell also noch nicht gegen das Coronavirus impfen lassen. Diejenigen, die aber bei Aufbau und Betrieb eines Impfzentrums geholfen haben, konnten sich bereits früher impfen lassen. Ob sich der Jugendbetreuer impfen ließ oder nicht, dazu machte Wirth keine Angaben. Zum Zeitpunkt einer möglichen Impfung seinerseits war aber der Wirkstoff Astrazeneca in Deutschland noch gar nicht zugelassen.