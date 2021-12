Heike hält ihre Blende, das Bergmannslicht, bis heute in Ehren. Bildrechte: Privat

Wie prägend das Turmsingen und die ganzen anderen Rituale für die Schneeberger sind, wird auch an den Schilderungen der 49-jährigen Heike deutlich. Sie ist in der Erzgebirgsstadt geboren und kann sich lebhaft an ihre Kindheitserlebnisse der Heiligen Nacht erinnern.



"Ab der 3. Klasse durfte man ja mitsingen und ich weiß noch, wie mich meine Mutter tief in der Nacht und ganz verschlafen auf dem Schlitten zur Kirche gezogen hat. Ich habe noch das Bild vor Augen, wie am Ende der verschneiten Straße mein Onkel und meine Cousins schon mit den Blenden gewartet haben. Das sind ganz besondere Momente gewesen." Blenden, das sind kleine Öllampen, die in einem Gehäuse stecken und getragen werden, um den Menschen Licht zu spenden. Heike hatte selbstverständlich auch eine. "Und da wurde dann auch geschaut, ob die gut geputzt sind und es wurde gefachsimpelt, wer das beste Öl drinnen hat", schmunzelt sie, wenn sie sich an diese aufregenden Stunden ihrer Kindheit erinnert.