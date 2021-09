Sechs Erzgebirgsstädte fordern von der Landesregierung Klarheit für die Weihnachtsmärkte in diesem Jahr. Derzeit fehlten verlässliche Vorgaben, um Weihnachtsmärkte unter Pandemiebedingungen in Sachsen planen und umsetzen zu können, teilten die Kommunen Freiberg, Annaberg-Buchholz, Marienberg, Olbernhau, Schneeberg und Schwarzenberg am Mittwoch mit. Initiiert wurde der Brief von der Stadt Freiberg.