Mehrere Löschzüge der Feuerwehr sind in der Nacht zum Sonnabend nach Johanngeorgenstadt im Erzgebirgskreis ausgerückt. Wie die Polizei mitteilte, stand gegen 3 Uhr der Dachstuhl eines mehrstöckigen Hauses an der Schwefelwerkstraße in Brand. Nach Reporterinformationen kämpften rund 60 Kameraden der örtlichen und umliegenden Feuerwehren stundenlang gegen die Flammen an.