Die weiteste Anreise hatten wohl sechs junge Engländer aus der Gegend um Manchester. Sie seien gerade auf einer Eisenbahn-Tour durch Sachsen, erklärt Rob - heute Preßnitztal, morgen Fichtelbergbahn. Auf dem Zettel stehen aber auch noch die Lößnitzgrundbahn, die Weißeritztalbahn und die Museumsbahn in Schönheide. Die sechs sind allesamt Eisenbahnfans und selbst Freiwillige bei der Ffestiniog Railway in Wales und der Keighley and Worth Valley Railway in England.

Eine Gruppe britischer Eisenbahnfans erkundet gerade Sachsen. Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel