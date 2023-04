Der Untere Bahnhof in Annaberg-Buchholz Schon im Jahr 1866 wurde der Bahnhof als Endpunkt der Chemnitz-Annaberger Bahn eröffnet. In der Hochzeit der Eisenbahn verfügte der Bahnhof über 11 Gleise. Die Gleise wurden 2006 bei der Sanierung der Strecke bis auf zwei zurückgebaut, das Bahnhofsgebäude verlor seinen Zweck.

Seit 2021 wird das ehemalige Empfangsgebäude als Außenstelle der Technischen Universität Chemnitz zum "Smart Rail Connectivity Campus" umgebaut. Dort werden Forschungen zum autonomen Bahnbetrieb angesiedelt. Bereits 2018 ging in Annaberg-Buchholz das erste digitale Stellwerk Europas in Betrieb. Quelle: Stadt Annaberg-Buchholz