Winter Eibenstock: Blauenthaler Wasserfall lockt zum Eisklettern

19. Februar 2025, 16:46 Uhr

In der Nähe von Eibenstock im Erzgebirge erwartet Naturbeigeisterte im Winter am Blauenthaler Wasserfall ein besonderes Schauspiel. Wenn es kalt genug ist, erstarrt er und lockt Eiskletterer an die 30 Meter hohe Kaskade aus purem Eis. Damit das Naturschauspiel funktioniert, ist im Hintergrund eine ganze Menge Arbeit notwendig.