Zwischen Elterlein und Burgstädtel im Erzgebirgskreis hat sich am Morgen ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei mitteilte, geriet ein 38-Jähriger mit seinem Auto auf der S258 in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem Lkw zusammen. Anschließend sei er noch mit einem hinter ihm fahrenden Pkw kollidiert. Das Fahrzeug des mutmaßlichen Unfallverursachers fing Feuer. Der 38 Jahre alte Fahrer verstarb noch am Unfallort.

