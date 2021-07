Tierpark Aue Nach Tod von Emu "Curly": Nachfolge im Zoo der Minis geregelt

Hauptinhalt

Emu "Curly" war der Publikumsliebling im Auer "Zoo der Minis". Das lag vor allem an den Marotten des Laufvogels. Der eingefleischte Single hatte es zwar nicht so mit Frauen, aber wollte unbedingt Vater werden. Nach seinem Tod sind nun zwei neue Emus in das verwaiste Gehege gezogen.