Wir haben immer gesagt, wenn Curly mal tot ist, wird es bei uns keine Emus mehr geben, weil er ja nun so gar nicht in unser Konzept mit den Minitieren passt. Aber: Der ist so beliebt gewesen, dass wir jetzt versuchen werden, ihn zu ersetzten - was gar nicht so einfach ist: Es gibt im Moment nämlich gar keine Emus.

Bärbel Schroller Auer Zoo der Minis