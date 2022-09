Roswitha Tietze glaubte ihren Augen nicht zu trauen als sie in der vergangenen Woche den Brief des Gasversorgers Mitgas aus dem Briefkasten holte. "Ich habe den Brief ein paar Mal lesen müssen, um das überhaupt zu begreifen, muss ich ehrlich sagen", erzählt sie. "Ich habe das für den Moment auch nicht wahrhaben wollen."