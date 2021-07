Die Bergwachten von Carlsfeld, Rittersgrün und Johanngeorgenstadt haben am Dienstag die erste beheizbare Vakuum-Matratze für den Transport von Verletzten bekommen. Damit sind sie bundesweit die ersten, die über diese modernen Rettungshilfen verfügen, sagte der Sprecher des DRK Sachsen, Kai Kranich. Die drei Bergwachten werden in den kommenden Wochen insgesamt sechs Vakuum-Matratzen erhalten.

Technisch stecke dahinter ein Akku, der eine ähnliche Größe habe wie der eines Akkuschraubers. Der könne in der Wache oder in den Autos geladen werden und halte sden Patienten so mehrere Stunden warm. "Bisher haben wir uns immer mit einem Wärmepack beholfen, den man vom Taschenwärmer kennt, mit Knickring, der dann auskristallisiert und warm wird." Den habe man den Patienten dann in die Jacke gesteckt.