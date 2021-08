Bildrechte: IMAGO / Enters

Nach einem Dreiviertel Jahr Stillstand fährt ab dem heutigen Sonnabend die Fichtelberg-Schwebebahn in Oberwiesenthal. Nach der coronabedingten Zwangspause im Winter hatte sich die Wiederinbetriebnahme verzögert. Die Kabinen mussten saniert werden. Laut Geschäftsführer René Lötzsch waren bei einer planmäßigen Revision Mängel festgestellt.



Lötzsch zu MDR SACHSEN: "Wir haben bei der Kontrolle der Kabinen - und dabei machen wir alle zwölf Jahre die Innenverkleidung ab - einige Korrosionen gefunden." Diese führt der Schwebebahn-Chef auf Salzeintrag zurück. Um nicht in wenigen Jahren wieder eine längere Auszeit nehmen zu müssen, wurde die Revision vorgezogen. Wegen der Corona-Beschränkungen und des verzögerten Modellprojekts zu Lockerungen waren in diesem Winter und Frühling allerdings sowieso weniger Gäste in Deutschlands höchst gelegener Stadt.

Bei fast jedem Wetter unterwegs: die Fichtelberg-Schwebebahn (Archivfoto). Bildrechte: Promovie

Maskenpflicht und begrenzte Fahrgastzahl

Zum Start gelten noch besondere Corona-Regeln: In den beiden Kabinen der Fichtelberg-Schwebebahn gilt Maskentragepflicht. Statt regulär 40 Fahrgästen dürfen zunächst nur 30 Ausflügler zeitgleich in jede Kabine. Lötzsch kündigte an, dafür die Frequenz der Fahrten bei Bedarf zu erhöhen. Durch die Coronapausen 2020/21 und die Revision fehlen der Schwebebahn etwa 1,2 Millionen Euro Einnahmen, hieß es.

Seit 1924 in Betrieb

Der Fichtelberg gilt mit heute 1.215 Metern als höchster Berg Sachsens. Das Landesvermessungsamt hat die Höhe kurz nach der Jahrtausendwende korrigiert. Zuvor war in den Schulen über Jahrzehnte die Höhe von 1.214 Meter gelehrt worden. Die Schwebebahn wurde 1924 in Betrieb genommen. Sie ist das ganze Jahr über in Betrieb, lediglich bei starken Stürmen müssen die beiden Gondeln pausieren. Von der Talstation bis auf den Berg überwindet die Bahn 1.175 Meter Länge und dabei einen Höhenunterschied von 303 Metern.

Bringt Gäste zur Schwebebahn nach Oberwiesenthal: die Fichtelbergbahn aus Cranzahl Bildrechte: Michael U. Kratzsch-Leichsenring/SDG