Über Jahrhunderte kamen Menschen auf den Erzgebirgskamm, um ihre Krankheiten auszukurieren. Das Einsiedler Heilwasser soll unter anderem gegen Rheuma, Nierenleiden und Bluthochdruck geholfen haben. 2014 hat der Hotelier Weidensdorfer das Hotel gekauft. Auf dem umliegenden Grundstück steht noch ein altes Badehaus. Weidensdofer erzählt MDR SACHSEN, dass in diesem Badehaus in der unteren Etage neun Badewannen gestanden hätten. In den oberen Etagen waren Pensionszimmer eingerichtet, in denen Gäste übernachteten.