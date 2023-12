Außerdem warnt das sächsische Landeshochwasserzentrum vor Hochwasser auf der Oberen Elbe und ihren Nebenflüssen. Begründet wird das vom Landesumweltamt mit anhaltenden Niederschlägen - vor allem auch im tschechischen Einzugsgebiet von Moldau und Elbe. Am Sonnabend wird demnach Alarmstufe 1 (jeweils mehr als vier Meter) am Pegel in Schöna erwartet, in der Nacht zu Heiligabend am Pegel in Dresden und in Riesa am 24.12. tagsüber.