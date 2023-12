Ausläufer des Sturmtiefs Zoltan ziehen aktuell von West nach Ost über Sachsen und das Erzgebirge hinweg. Es gelten amtliche Unwetterwarnungen vor Orkanböen für den Erzgebirgskreis ab 1.000 Meter Höhe. Nach Angaben des Wetterdienstes wurden am Donnerstag auf dem Fichtelberg Böen mit mehr als hundert Kilometern pro Stunde gemessen. Deshalb hat die Schwebebahn ihren Betrieb eingestellt, teilte der Betreiber auf seiner Internetseite. Der Liftbetrieb wurde auch in Wurzelrudis Erlebniswelt in Eibenstock eingestellt. Die Touristinformation in Johanngeorgenstadt bittet Skifahrer und Wanderer, die Wälder zu meiden. Es könnten Äste umherfliegen und Bäume umknicken.

Starker Wind auf dem Berg, somit kein Fahrbetrieb der Fichtelberg Schwebebahn möglich. Fichtelberg Schwebebahn

Städte warnen und sagen Veranstaltungen ab

In Chemnitz wird derzeit davor gewarnt, öffentliche Parks und den Kommunalwald zu betreten. Wegen des schlechten Wetters eröffnet die Eisbahn am alten Erlenbad in Zwickau erst am Freitag und damit einen Tag später als geplant.

Die Stadtverwaltung Schwarzenberg hat bereits den Weihnachtsbaum vom Marktplatz entfernen lassen. Der Baum hatte sich wegen des Sturms schon in der Nacht zum Freitag geneigt. Fachleute beurteilten die Standsicherheit als zu gefährdet. "So mussten wir schweren Herzens diese Entscheidung treffen", sagte Stadtsprecherin Katrin Hübner.

In Dresden hat der "Weihnachts-Circus" im Ostragehege wegen des Sturms seine beiden Vorstellungen am Freitag abgesagt. Bei erwarteter Windstärke 9 sei ein Spielbetrieb aus behördlicher Sicht nicht erlaubt, sagten die Veranstalter MDR SACHSEN. Gäste, die bereits Tickets haben, können die auf einen anderen Tag umbuchen.



Auf der Elbe im Dresdner Stadtteil Pieschen ist am Donnerstagmittag ein Segelboot gekentert. Ein Segler konnte sich ans Ufer retten. Nach einem 35 Jahre alten Mann suchen Wasserschutzpolizei und Rettungskräfte zur Stunde noch - auch mit einem Hubschrauber. Bildrechte: MDR/André Plaul

Sturmböen auch im Tiefland

Auch im flacheren Gebieten Sachsens muss mit schwere Sturmböen gerechnet werden. Der Sturm soll weiter zulegen, sagen die Meteorologen. Auf dem Collm bei Oschatz in Nordsachsen wurden 98 Stundenkilometer gemessen, in Augustusburg in Mittelsachen 94 Stundenkilometer. Am Abend soll es verbreitet Schauer, zum Teil auch Gewitter geben bei 3 bis 7 Grad Celsius und starkem Westwind.

Freitag auch grau und stürmisch