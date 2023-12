Unwetterschäden Tief Zoltan bringt Starkregen und Sturmböen nach Sachsen

Die Schwebebahn hatte am Donnerstag ihren Betrieb eingestellt, wie der Betreiber auf seiner Internetseite mitteilte. Ebenso wurde der Liftbetrieb in Wurzelrudis Erlebniswelt in Eibenstock eingestellt. Die Touristinformation in Johanngeorgenstadt bittet Skifahrer und Wanderer, die Wälder zu meiden. Es könnten Äste umherfliegen und Bäume umknicken.

Starker Wind auf dem Berg, somit kein Fahrbetrieb der Fichtelberg Schwebebahn möglich. Fichtelberg Schwebebahn

Städte warnen und sagen Veranstaltungen ab

In Chemnitz wird derzeit davor gewarnt, öffentliche Parks und den Kommunalwald zu betreten. Wegen des Wetters eröffnet die Eisbahn am alten Erlenbad in Zwickau erst am Freitag und damit einen Tag später als geplant.

Bildrechte: Lausitznews, André März

Die Stadtverwaltung Schwarzenberg musste den Weihnachtsbaum vom Marktplatz entfernen lassen. Der Baum hatte sich wegen des Sturms schon in der Nacht zum Donnerstag geneigt. Fachleute beurteilten die Standsicherheit als zu gefährdet. "So mussten wir schweren Herzens diese Entscheidung treffen", sagte Stadtsprecherin Katrin Hübner.

In Markersbach wurde die Feuerwehr alarmiert, nachdem eine zwölf Meter hohe Fichte nahe eines Kraftwerks auf die Straße gestürzt und einen weiteren Baum mit sich gerissen hatte. Die Kameraden mussten den Sturmschaden beseitigen. Die Stadt Freiberg hatte am Donnerstag vorsorglich ihren Weihnachtsmarkt geschlossen.

In Dresden hatte am Donnerstag der "Weihnachts-Circus" im Ostragehege wegen des Sturms seine beiden Vorstellungen abgesagt. Bei erwarteter Windstärke 9 sei ein Spielbetrieb aus behördlicher Sicht nicht erlaubt, sagten die Veranstalter MDR SACHSEN. Gäste, die bereits Tickets haben, können diese auf einen anderen Tag umbuchen.



Auf der Elbe im Dresdner Stadtteil Pieschen war am Donnerstagmittag ein Segelboot gekentert. Ein Segler konnte sich ans Ufer retten. Nach einem 36 Jahre alten Mann suchten Wasserschutzpolizei und Rettungskräfte bis zum Einbruch der Dunkelheit. Die Suche wird am Freitag fortgesetzt. Bildrechte: Roland Halkasch

Freitag weiter grau und stürmisch

Der Freitag vor der Weihnachtspause beginnt stürmisch und zeigt sich wechselhaft mit Sonne, Wolken, Regen- und Schneeschauern bei maximal 6 Grad. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt mit einer amtlichen Unwetterwarnung bis Sonnabendmorgen vor Orkanböen der Stufe 3 von 4 - allerdings nur für Lagen über 1.000 Meter. Dabei könnten Bäume entwurzelt werden, sowie Äste oder Gegenstände herabstürzen. Aufenthalte im Freien sollten möglichst vermieden werden, hieß es.

Bahn- oder Autofahrt: Das sollten Reisende wissen

Reisende, die am Freitag mit Fernverkehrszügen der Deutschen Bahn bundesweit verreisen wollen, sollten sich vor Abfahrt über Störungen informieren. Nach Informationen der Bahn kann es aufgrund von Sturmschäden zu Verspätungen und Ausfällen kommen.

Am Donnerstagabend waren Störungen und Ausfälle ab Magdeburg und für Norddeutschland gemeldet worden. Betroffen waren davon auch Fernverkehrszüge von Hannover nach Leipzig beziehungsweise Dresden.

Bildrechte: Bernd März

Für die City-Bahn Chemnitz war am Donnerstag auf Höhe Burkhardtsdorf Endstation: Die Bahn war gegen einen Baum gefahren, der auf den Gleisen lag. Verletzt wurde bei der Notbremsung niemand, hieß es von der Feuerwehr. Der im Frontbereich beschädigte Zug rollte schließlich im Schritttempo in den Bahnhof.

Mehr Abstand, weniger Dachaufbauten

Der Automobilclub ADAC warnt vor vollen Autobahnen und Straßen am Freitag. Autofahrende sollten aber auch den Sturm im Blick haben. Bei starkem Regen und Wind sei die Sicht schlecht, die Autofahrer müssten mehr auf Abstand achten. Damit würden Staus wahrscheinlicher. Dachgepäckträger und Dachboxen sollten abgebaut werden, um Schäden im Extremfall zu minimieren. Brücken an der Küste könnten für Fahrzeuge mit Aufbauten gesperrt werden, was Wintercamper mit Wohnmobilen betreffen könnte.

Hochwasserlage derzeit entspannt

Die Landeshochwasserzentrale in Sachsen meldete am Donnerstag bedingt durch die ergiebigen Niederschläge zeitweise für die Lausitzer Neiße bei Zittau und Großschönau Alarmstufe 2 (von 4 Warnstufen). Mittlerweile liegt der Wasserstand wieder darunter. Alle anderen Flusspegel zeigen landesweit Normalzustand oder sogar Niedrigwasser an. In den kommenden Tagen rechnet das Landeshochwasserzentrum aufgrund der Niederschläge mit steigenden Pegeln.