Am Dienstag hat in Annaberg-Buchholz der Aufbau des Weihnachtsmarktes begonnen. Deutlichstes Zeichen für die vorweihnachtliche Stimmung ist der Weihnachtsbaum. Die 24 Meter hohe Fichte wurde am Dienstag geliefert und aufgestellt. Sie stammt aus einem Wald zwischen Kretscham-Rothensehma und Niederschlag. An den Baum sollten noch am Dienstagabend die Lichter angebracht werden.