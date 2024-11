Im Volkshaus in Thum ist am Sonntag das erzgebirgische Wort des Jahres offiziell verkündet worden. Das Rennen machte "Kafterle". Darunter wird ein kleiner, enger Raum verstanden. Zum achten Mal hatte der Erzgebirgsverein zur Abstimmung aufgerufen. Die Wahl stand in diesem Jahr unter dem Motto "Vom Keller bis zum Dachboden".