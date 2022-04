Projektmanager Dirk Weißbach, der in der Stadtverwaltung Schwarzenberg für den Tourismus in der Welterberegion zuständig ist, freut sich auf die Höhepunkte der Saison. "Mit der Frühlingsfahrt unter dem Motto 'Mit Volldampf in den Frühling' starten wir mit der Dampflok und dem Museumszug des Vereins sächsischer Eisenbahnfreunde am 7. und 8. Mai in die Saison."