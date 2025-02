Das finanziell angeschlagene Erzgebirgsklinikum kann seine Sanierung in Eigenregie fortsetzen. Der Insolvenzplan soll jetzt mit dem Amtsgericht und den Gläubigern abgestimmt werden. Das teilte das Klinikum am Montag mit. In den vergangenen Monaten seien bereits mehrere Maßnahmen des Sanierungsplans umgesetzt worden. Unter anderem seien Bereiche zentralisiert worden, wie die Terminvergabe und das Belegungsmanagement.



Geschäftsführer Marcel Koch erklärt: "Mit einem Klick können wir nun sehen, wie unsere Fachabteilungen aktuell belegt sind, und können so dafür sorgen, dass dort, wo die Patientennachfrage groß ist, genug Personal und ausreichend Betten zur Verfügung stehen."

