Der Erzgebirgskreis sucht Pflegefamilien für Kinder in Not. Wie das Landratsamt mitteilt, wird dazu die Jugendhilfe am Dienstag bei einer Info-Veranstaltung im Landratsamt Annaberg-Buchholz über die Voraussetzungen dafür informieren. Auch die entsprechende Unterstützung der Pflegefamilien steht demnach auf der Tagesordnung der Veranstaltung, die 17 Uhr beginnt.