So funktioniert das Erzmobil Der mit sechs Fahrgastsitzplätzen ausgestattete elektrische Kleinbus kann über eine App für Fahrten zwischen insgesamt 28 Haltestellen gebucht werden. Diese liegen an Stellen, die bislang keinen Anschluss an den öffentlichen Personennahverkehr hatten. Das betrifft vor allem die Zwönitzer Ortsteile Brünlos, Dorfchemnitz, Günsdorf, Hormersdorf, Kühnhaide, Lenkersdorf und Niederzwönitz.



Wer zum Beispiel in Niederzwönitz wohnt und zum Zwönitzer Bahnhof möchte, muss spätestens 15 Minuten vor Fahrtbeginn eine verbindliche Buchung über die App abschließen.



Da kein fester Fahrplan besteht, wird in der App ein Fahrtwunsch für eine bestimmte Zeit angefragt. Die Software bietet dann die nächste mögliche Fahrt in Abhängigkeit des jeweiligen Fahrzeugstandortes und bereits bestätigter Fahrtbuchungen an.



Der Bus fährt zu einem Komfortzuschlag von 50 Cent, der zusätzlich zum normalen Nahverkehrsticket beim Fahrer bezahlt werden muss. Später soll auch eine Zahlung in der App möglich sein.