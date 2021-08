In Lauter-Bernsbach hat sich am Freitagmorgen eine schwere Explosion in einem Einfamilienhaus ereignet. Wie die Polizei mitteilte, wurden große Teile des Daches beschädigt. Auch ein benachbartes Gebäude sei in Mitleidenschaft gezogen worden. Ein 70 Jahre alter Mann wurde den Angaben zufolge schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Was die Explosion auslöste, ist den Angaben zufolge noch unklar.