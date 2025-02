Eine Explosion hat die Bergstadt Schneeberg in der Nacht zu Mittwoch erschüttert. Reporter berichten, dass Feuerweher, Rettungsdienst und Polizei gegen 3:15 Uhr alarmiert worden seien. Demnach ereignete sich der Vorfall, den die Polizei am Morgen MDR SACHSEN bestätigte, an einer Sparkassenfiliale. Die Ermittlungen vor Ort liefen noch, sodass noch keine weiteren Details genannt werden könnten, hieß es.