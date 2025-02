Unbekannten Täter hatten am frühen Mittwochmorgen kurz vor drei Uhr eine heftige Explosion herbeigeführt. In der Servicefiliale in der Thomas-Müntzer-Straße wurden so zwei Geldautomaten aufgesprengt. Einsatzkräfte berichteten später von umherliegenden Trümmerteilen und Geldscheinen. Durch die Detonation wurde das Gebäude stark beschädigt, in dem auch ein Friseursalon untergebracht ist. "Durch umherfliegende Trümmerteile entstand mindestens an einem Auto in der Umgebung Sachschaden", informierte die Polizei. Die Höhe des Sachschadens insgesamt sei noch unklar.