Beim Drittligafußballspiel zwischen dem FC Erzgebirge Aue und dem FSV Zwickau ist es am Sonntag zu Störungen und Straftaten zwischen den verfeindeten Fanlagern gekommen. Wie die Polizei berichtete, gab es bereits am Vormittag bei der Anreise von rund 650 Fans des FSV Zwickau einen Zwischenfall.

Die in einem Sonderzug bis Lößnitz angereisten Fans zogen am Haltepunkt vor dem Erzgebirgsstadion die Notbremsen. Anschließend versuchten Störer auf der Auer Seite zum Zug zu gelangen, was durch Polizisten verhindert werden konnte. Ein Bengalo wurde Richtung Zug geworfen, flog jedoch drüber weg und entzündete hinter der Bahn die Hecke eines Privatgrundstücks. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen.