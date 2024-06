Laut Ullrich-Metzner ist die Arbeit mit Schülerinnen und Schülern auch eine Investition zur Gewinnung von Fachkräften. So eine Zukunft kann sich auch Lucy gut vorstellen. An einem Arbeitstag in den Ferien auf der Silver Rock Ranch dreht sich für die Schülerin zunächst alles um die Pferde. Umso größer ist die Freude, wenn die Ställe sauber und Arbeiten wie auf der Koppel erledigt sind. Dann winken für Lucy als Belohnung am Nachmittag Ausritte in die Umgebung von Elterlein.