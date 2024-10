Die Stadt Oberwiesenthal will offenbar die Fichtelbergschwebebahn GmbH verkaufen. Gespräche dazu würden schon länger laufen, bestätigte Constantin Gläß, Geschäftsführer der Liftgesellschaft Oberwiesenthal. Demnach will Unternehmer Gläß nicht nur das Fichtelberghaus kaufen, sondern auch die Schwebebahn und sämtliche Lifte. Er betreibt bereits den Vierer-Sessel-Lift, die Fly-Line und den Alpin-Coaster am Fichtelberg.