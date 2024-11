Die Fichtelbergschwebebahn GmbH inklusive ihrer Liftanlagen in Oberwiesenthal wird verkauft. Das hat der Stadtrat am Dienstagabend entschieden. Nach Informationen von MDR SACHSEN stimmten elf Stadträte für den Verkauf, zwei dagegen. Diskussionen gab es vor allem darüber, ob der Verkauf an Bedingungen geknüpft werden sollte. Am Ende stimmten die Stadträte in einem zweiten Beschluss für einen Verkauf an Unternehmer Rainer Gläß ohne zusätzliche Bedingungen.