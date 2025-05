Der Fichtelberg hat eine neue Attraktion: Direkt an der Himmelsleiter auf der Nordseite des höchsten Erzgebirgsgipfels ist am Freitag feierlich das "Basislager" eröffnet worden. Hinter dem Projekt steht Bergsport-Legende Lutz Heinrich, der das "Basislager" mit seiner Tochter Natascha in die Tat umgesetzt hat. Mit viel Engagement, Herzblut und Durchhaltevermögen haben Vater und Tochter die traditionsreiche Sportbaude "Waldeck" umgebaut. Die Baude war einst ein beliebtes Ausflugsziel für Wanderer, Radfahrer und Naturfreunde.