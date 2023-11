Die Fichtelbergbahn ist seit Sonnabend wieder unter Dampf. Das teilte die Sächsische Dampfeisenbahngesellschaft (SGD) mit. In der planmäßigen Pause seien vom 1. November bis zum 17. November verschiedene Arbeiten an der Strecke durchgeführt worden. Unter anderem wurden den Angaben zufolge 250 verschlissene Holzschwellen gegen Recycling-Kunststoffschwellen ausgewechselt. Darüber hinaus sei die Strecke an einigen Stellen von hineinragenden Bäumen und Sträuchern freigeschnitten worden. Außerdem habe man in Neudorf Schlamm vom Starkregen im Juli beseitigt und die Gleise instandgesetzt. Die SGD hat nach eigenen Angaben 120.000 Euro investiert.

Beim Neustart der Bahn lag entlang der Strecke am Sonnabend bereits vereinzelt Schnee. Das wird laut Deutschem Wetterdienst auch am Sonntag in Sachsen nur im Gebirge möglich sein. In niedriger gelegenen Regionen regnet es, bevor der der Regen dann am Vormittag nach Osten abzieht und es kurz aufheitert. Am Nachmittag ist es wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern bei milden Temperaturen von 9 bis 14 Grad, im Erzgebirge um die 4 Grad. Es gibt zudem mäßigen bis frischen Südwestwind mit Sturmböen im Bergland.