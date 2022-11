Auf den 15 Tischen des Waggons wurden drei verschiedene Brettspiele aufgedruckt. Zwei kommen aus der Spielkartenfabrik Altenburg. Das dritte mit dem Namen "Dampf ab" hat die Eisenbahngesellschaft extra für den neuen Wagen entwickeln lassen. Damit solle das Bahnerlebnis noch attraktiver für Familien werden, sagt Stephanie Arnold, Verantwortliche des Projekts bei der Sächsischen Dampfeisenbahngesellschaft. "Wir beschäftigen die Kinder, damit die Eltern in Ruhe die Fahrt genießen können, die Kinder sich nicht langweilen und sich mit einem schönen, aufregenden Erlebnis an unsere Bahnfahrt erinnern", so Arnold.