Der Wettergott muss ein Flashmob-Fan sein. Als sich am Freitag mehr als 100 Tänzerinnen und Akrobatinnen in Schneeberg trafen, um zum Steigerlied einen Flashmob zu tanzen, klarte der Himmel auf einmal auf und es kam sogar die Sonne zum Vorschein. So konnte der laut Veranstalter "größte Flashmob des Erzgebirgskreises" wie geplant vor der Kulisse des früheren Bergwerks Fundgrube Wolfgangmaßen über die grüne Bühne gehen. Denn getanzt wurde auf Rasen. Außerdem erstellten die Verantwortlichen ein Video des Flashmobs, das in mehreren Durchgängen aufgezeichnet wurde.