Wald, Wiese, Wasserfall: Um die Talsperre Sosa mit dem Fahrrad kurven

Bildrechte: Philipp Brendel/Silke Wild

Entspannt an wilden Bächen radeln, bei leichtem Anstieg in die Pedale treten oder Radfahren auf die harte Tour – rund um die Talsperre Sosa gibt es für Hobby-Radler genügend Strecken mit verschiedenen Schwierigkeitsniveaus. Aber auch für Wanderer bietet die Region diverse Ausflugsziele und Einblicke in die Flora und Fauna.

Der kleine Waldparkplatz in Blauenthal ist vormittags am Wochenende schon gut gefüllt. Radfahrer in Komplettmontur mit Helm und sportlichem Outfit sowie Wanderer mit Gepäck auf dem Rücken brechen auf dem Zimmersacherweg entlang der Großen Bockau in Richtung Wildenthal auf. Gerade an den Wochenenden ist auf dem Parkplatz am Blauenthaler Wasserfall viel Betrieb. Parkplätze gibt es aber ausreichend. Falls der Parkautomat mal kaputt sein sollte: Über eine Park-App lässt sich ebenfalls ein Parkticket lösen. Bildrechte: Philipp Brendel