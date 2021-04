Während die einen in dem Zusammenschluss eine zukunfts- und konkurrenzfähige Krankenhausstruktur sehen, machen sich aber vor allem unter den Mitarbeitenden Ängste breit. Von der Aushebelung der Tarifverträge sei die Rede. In einem offenen Brief hat die Gewerkschaft Verdi vor der Beschlussfassung gefordert, dass die neue Erzgebirgsklinikum gGmbH Mitglied im Kommunalen Arbeitgeberverband werden muss.

"Mit der geplanten Verschmelzung will man aus unserer Sicht die Häuser, die noch an den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes gebunden sind, zukünftig tariflich schlechter stellen", heißt es in dem offenen Brief. Die Gewerkschaft befürchtet eine Stagnation der Gehälter bei Bestandsmitarbeitern und -mitarbeiterinnen. "Wir müssen verhindern, dass es im Erzgebirge zu einer erneuten Fluktuation wie in den neunziger Jahren kommt." Über die Fusion entscheidet der Kreistag Anfang Juli.