Bildrechte: MDR/Adam Beyer

Fußballtestspiel Unentschieden in Aue: Veilchen-Fans zwischen Vereinstreue und BVB-Begeisterung

17. Juli 2024, 20:47 Uhr

Für den FC Erzgebirge Aue stand am Mittwoch das Highlight der Saisonvorbereitung an. Die Veilchen empfingen den Bundesligisten Borussia Dortmund. Rund 15.000 Fans waren im ausverkauften Stadion dabei. MDR SACHSEN hat vor dem Spiel eine Menge entspannter Fußballverrückter in Aue getroffen.