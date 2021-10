Gleich zum Beginn des zweitägigen Treffens führte Adam Ries, der mit bürgerlichem Namen Klaus-Peter Herschel heißt, eine Gruppe von Gästeführerinnen zu den schönsten und wichtigsten Ecken von Annaberg. Der Weg führte sie zum Barbara-Uthmann-Brunnen, zum Standort der ehemaligen Münze, zur Bergkirche St. Marien, natürlich zum Adam-Ries-Museum und zur St. Annenkirche. Ein kleiner Überblick, denn Annaberg hat noch viele weitere wichtige Sehenswürdigkeiten, sagt Ries. Als langjähriger Gästeführer konnte Ries seinen Gästen, die aus Meißen, Chemnitz und Dresden in die Bergstadt gekommen waren, unterhaltsam einen kleinen Einblick in die mehr als 500-Jährige Geschichte der Stadt geben. Er erzählte "unter Fachleuten" auch ein paar Anekdoten und historische Verwechslungen. So sei schon erzählt worden, dass Barbara Uthmann, der zweiten bedeutenden Tochter der Stadt, Kinder von Adam Ries gehabt habe. Das sei aber historisch keinesfalls belegt, lacht Ries. Er habe über sein Interesse an Geschichte zu der "Berufung" als Gästeführer gefunden. "Man muss natürlich die historischen Fakten, die Personen, die Gebäude, eigentlich die ganze Stadt mit Leben füllen. Dann haben die Gäste etwas von meiner Arbeit."