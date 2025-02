Bei einem Streit auf dem Altmarkt in Aue ist am Freitagabend ein 18 Jahre alter Syrer verletzt worden. Wie die Polizei MDR SACHSEN sagte, war er mit einer Gruppe unterwegs und hatte sich eine verbale Auseinandersetzung mit einer anderen Gruppe geliefert, die dann eskalierte. Bei der Angreifergruppe handelte es sich laut Polizei um Deutsche. Der 18-Jährige sei von mehreren Personen geschlagen worden. Die Polizei fand ihn den Angaben zufolge auf dem Boden liegend im nahegelegenen Marktgässchen. Von dort musste er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.