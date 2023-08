Im erzgebirgischen Geyer hat Eric Frenzel eine nach ihm benannte neue Sporthalle eingeweiht. Frenzel kam dazu am Sonnabend in seine Geburtsstadt, die ihrem Ausnahmeathleten mit der Eric-Frenzel-Sporthalle eine besondere Ehrung erweist. Zu dem Bürgerfest in Geyer kamen mehrere hundert Gäste.