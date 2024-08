Bei einem Zusammenstoß mehrerer Fahrzeuge im Landkreis Zwickau ist eine 60 Jahre alte Frau schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren an dem Unfall am Mittwochnachmittag in Hartenstein insgesamt fünf Fahrzeuge beteiligt. Zunächst sei eine 44-Jährige mit ihrem Auto am Fahrbahnrand stehen geblieben, da ein Kind im Fahrzeug über Übelkeit geklagt haben soll.

Bildrechte: Niko Mutschmann