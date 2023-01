Für Till und Felix Neumann war der Workshop in Aue nicht der einzige Hip-Hop-Unterricht in Sachsen. Auch die Teilnehmer der Französisch-Kurse an der Oberschule am Flughafen und dem Agricola-Gymnasium in Chemnitz werden mit den Musikern einen Hip-Hop-Workshop erleben.

Nach drei Stunden Workshop haben die Schüler einen eigenen Rap drauf - in deutscher und in französischer Sprache. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK