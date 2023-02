Heiratswillige können sich ab Januar 2024 in der Fichtelberg-Schwebebahn trauen lassen. Der besondere Trauort wurde auch anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Schwebebahn geschaffen. In Oberwiesenthal gebe es relativ viele Eheschließungen, sagt Oberwiesenthals Bürgermeister und zugelassener Standesbeamter Jens Benedict. Viele Urlauber seien auf der Suche nach einem besonderen Ort für ihre Hochzeit. Bislang habe es aber keinen in Oberwiesenthal gegeben.