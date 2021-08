Das Eisenwerk gehört zur Preventgruppe. Diese hat laut Schorlemmer grundsätzlich ihre Bereitschaft erklärt, an einem Verkauf des Unternehmens mitzuwirken. "Allerdings haben wir im Laufe des bisherigen Verfahrens leider teilweise sehr widersprüchliche Signale aus dieser Richtung bekommen, was die Mitwirkung am Insolvenzverfahren an sich anbelangt", so Schorlemmer. "Deswegen müssen wir abwarten, wie belastbar die Aussagen hinsichtlich der Unterstützung des Verkaufs sein werden."